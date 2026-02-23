ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Италия откриха бележки на Бенито Мусолини, подго...

Задържаха мъж от Ерден, порязал жена си с нож по гърба при пиянска свада

Камелия Александрова

51-годишен от село Ерден, община Бойчиновци, е задържан за проява на домашно насилие

Задържаха мъж от село Ерден за домашно насилие над жена му при лют скандал, съобщиха от полицията. 

На 22.02.2026 г. около 01,40 ч. в ОДЧ на ОДМВР Монтана постъпил сигнал за семеен скандал с пострадала жена в частен дом в селото. Местопроизшествието е посетено от дежурен патрул, където намерил жена и мъж, на 47 г. и 51 г., и двете им деца, на 11 г. и 14 г.

При извършената проверка било изяснено, че малко по-рано същата вечер след употреба на алкохол между възрастните възникнал скандал, при който мъжът порязал с нож по гърба жена си. Пострадалата е прегледана от екип на Спешна помощ. Оставена е на домашно лечение, без опасност за живота.

С полицейска заповед насилникът е задържан за 24 часа. По случая са разпитани свидетели и образувано досъдебно производство.

