Филип Димитров: Странно явление е назначаването на вицепремиер, който отговаря за честните избори

Имаше едно странно явление, което беше назначаването за вицепремиер, който отговаря за това, което отговаря правителството, а именно - честните избори. Този въпрос изглежда, че е решен в момента, макар и по един доста нестандартен начин. Тук е много забавно да се слушат коментарите на заинтересованите участници, които ни разказаха колко достойна е цялата тази история, колко едва ли не лоши хора са искали да попречат на правителството. Това заяви бившият министър-председател и бивш конституционен съдия Филип Димитров по повод оставката на Стоил Цицелков.

"В Европа за много дребни неща хора не само подават оставки, изобщо през ум не им минава да се кандидатират за нещо. Не става въпрос дали са добри или не, не става въпрос дали са прави или не. Става въпрос, че когато назначавате не началник на бензиностанция, а министър в правителство, което да управлява държавата, всякакви най-малки петънца са нещо с или без основание появило се в веднъж в биографията на съответния човек - оттам нататък не може да не се взима предвид", коментира Димитров пред bTV.

Според него проблемът с отговорността за провеждане на честни избори продължава да е проблем на цялото правителство.