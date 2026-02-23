Порязаха Георги по делото "Дебора", няма да тръгва за трети път отначало

Районният съд в Пловдив за пореден път поряза защитата на подсъдимия по делото "Дебора" Георги Георгиев. Съдия Спасимир Здравчев не уважи искането за отвод на двамата адвокати Валентин Димитров и Петко Кънев, които отново настояваха друг състав да гледа процеса, което би наложило той да тръгне отначало за трети път.

Защитата настоя за отвод с мотива, че след решението на окръжните магистрати в Стара Загора, че Районният съд в Пловдив трябва да плати на Георги 500 евро обезщетение за дълго проточилото се дело, докато той беше в ареста, съставът е бъде пристрастен при определянето на наказанието. Според адвокатите всички съдии в Пловдив били "длъжници" на Георгиев.

Делото "Дебора" вече веднъж стигна до финалната права, преди съставът на съдия Десислава Порязова да се отведе заради съмнения за предубеденост на съдебен заседател. След това процесът започна отначало и се гледа магистрата Спасимир Здравчев.

Георги Георгиев беше задържан през лятото на 2023 г. , след като стана ясно, че на 18-годишната тогава Дебора са направени 400 шева заради 18 рани, нанесени с макетен нож. След близо две години зад решетките окръжните магистрати в Пловдив го пуснаха на свобода под парична гаранция от 10 000 лв. в началото на август. Георгиев е изправен пред съда по 3 обвинения. Първото е за това, че от април до 25 юни 2023-а в Стара Загора и Казанлък се е заканвал да убие Дебора. Второто е за принуда, защото на 26 юни 2023-а подстригал част от косата й, като я ударил с юмрук в лицето. Привлечен е към наказателна отговорност и за нанасяне на двустепенна средна телесна повреда - 18 порезни рани с макетен нож и черепно-мозъчна травма.