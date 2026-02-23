Криминално проявен потроши прозорци и врати на съда във Велинград

Районна прокуратура-Пазарджик привлече като обвиняем Е.Д., на 21 г., за това, че на 22.02.2026 г., в гр. Велинград, обл. Пазарджик, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като противозаконно е унищожил чужди движими вещи – стъклата на врати и прозорци на Районен съд-Велинград, собственост на Министерството на правосъдието. Деянието се отличава с изключителна дързост и цинизъм заради посегателство над държавна институция, осъществяваща правосъдие. Престъплението е квалифицирано по чл. 325 ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 22 февруари 2026 г. на тел. 112 е бил получен сигнал, че около 3 часа през нощта, са били счупени стъклата на две метални входни врати и на прозорците на първия етаж на сградата на Районен съд-Велинград. На място са пристигнали полицейски служители от РУ-Велинград, като няколко часа по-късно е било установено, че извършител на деянието е Е.Д. Според събраните доказателства той е счупил стъклата с плътна пластмасова дръжка, дълга около 60 см., след което на капака на служебния лек автомобил е написал името си. Е.Д. не е осъждан до момента.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването, като се изясняват причините за деянието и ще бъдат назначени експертизи.

Обвиняемият Е.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 25 февруари 2026 г. Районна прокуратура-Пазарджик ще внесе в Районен съд-Велинград искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.