Жена и мъж остават в ареста в Стара Загора, държали наркотици с цел разпространение

На 18.02.2026 г. полицейски служители от Първо РУ-Стара Загора са извършили проверка на адрес в областния град, обитаван от 27-годишна жена. Намерени и иззети са зелена и зелено-кафява растителна маса, бяло кристалообразно вещество, електронна везна, вакуум машини, лопатка за загребване, две саморъчно свити цигари, остатък от саморъчно свита цигара, съобщиха днес от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

В лек автомобил "Ягуар", който бил в Стара Загора, ползван от 20-годишен мъж, криминалистите също извършили проверка. Намерени и иззети са бяло кристалообразно вещество, суха зелена тревиста маса и бутилка с течност.

Изготвената експертиза установява, че иззетите от апартамента вещества са 1282,49 грама марихуана, 21,98 грама метамфетамин и 0,94 грама смес от тютюн и марихуана. За намерените в автомобила вещества експертизата показва, че са 18,22 грама метамфетамин, 0,83 грама марихуана и 5,72 грама смес от кокаин и метамфетамин. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора. Мъжът и жената са задържани.

За двамата - В.Г. на 27 години, и И.М., на 20 години, от Окръжния съд в Стара Загора също днес съобщиха, че им е наложена най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража". Повдигнати са им обвинения за това, че на 18.02.2026 г. в град Стара Загора, в съучастие като съизвършители, без надлежно разрешително, държали в апартамент и в лек автомобил, с цел разпространение, високорискови наркотични вещества – метамфетамин и марихуана.

Съдът намери, че от събраните до момента доказателства може да се направи изискуемото от закона обосновано подозрение за съпричастност на всеки от обвиняемите в деянието, за което е привлечен в това качество. Според съда е налице реална опасност всеки от обвиняемите, както да се укрие, така и да извърши престъпление. Обвиняемата жена е неосъждана, но активно подпомага И. М. в разпространението на наркотични вещества. 27-годишната жена не е семейно и трудово ангажирана и не е адресно регистрирана на адреса, на който живее, което сочи вероятността тя да се укрие при вземане на по-лека мярка за неотклонение.

Обвиняемият е осъждан неколкократно, като е изтърпял ефективно наложени наказания лишаване от свобода. Престъпната му дейност датира от непълнолетието, като е извършил и престъпление в изпитателния срок по предходно осъждане.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3-дневен срок.