С проект за 260 000 лв. развиват практическото учене на професии в Свищов

Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов" официално подписа договора за изпълнение на проект „Училище и бизнес в партньорство за дуално образование", класиран на 5-то място по процедура „Развитие на дуалната система на обучение в ПОО" по Програма „Образование" 2021–2027. С това стартира реалното изпълнение на дейностите, които ще се реализират през следващите три учебни години, съобщиха от гимназията.

Проектът е на стойност 260 000 лева и е насочен към повишаване качеството и ефективността на професионалното образование чрез разширяване и утвърждаване на дуалната форма на обучение. Основен акцент е поставен върху устойчивото партньорство между училището и бизнеса, съобразено с потребностите на пазара на труда и регионалната икономика.

В рамките на проекта 168 ученици от VIII до X клас ще преминат през пробно стажуване, допълнителна професионална подготовка и обучение по чужд език. За учениците във втори гимназиален етап е предвидено реално практическо обучение в предприятия под ръководството на наставници и учители. Осигурени са работно облекло, учебници, застраховки и транспорт, както и възможност за обучение със съвременно оборудване.

Предстоят и обучения за учители и наставници, насочени към повишаване на педагогическите компетентности и ефективното взаимодействие между образователната институция и работодателите. Чрез информационни кампании, инициативи за кариерно ориентиране и партньорства с основни училища ще се насърчава интересът към професионалното и дуалното образование.

Проектът вече има и свое отличително лого. Визията му символично обединява училището и бизнеса – образът на ученик с академична шапка, представител на работодателите и зъбно колело като знак на индустрията са вплетени в общ кръг, който изразява партньорство, приемственост и устойчивост.

Новата инициатива е още една стъпка към модерно, практико-ориентирано и конкурентоспособно професионално образование, което дава на учениците сигурен старт и реални възможности за успешна професионална реализация, казват от екипа на професионалната гимназия.