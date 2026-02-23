Двама младежи са задържани за побой и грабеж над жена в Луковитско

Двама младежи са задържани за грабеж над жена в Луковитско, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Случаят е от 19 февруари. Сигналът е подаден на 21 февруари за това, че в къща в село Бежаново, обитавана от 56-годишна жена, са влезли двама местни младежи – на 18 и 15 години. Чрез заплахи и след нанесен побой над жената са ѝ отнели личната карта и 240 евро.

След получаване на сигнала два дни по-късно, полицейските служители са задържали двамата младежи. Открита е и личната карта на потърпевшата. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Ловеч.

Тодорова каза за БТА, че това е първият случай на грабеж от началото на годината. Един такъв случай е имало и за същия период през миналата година.