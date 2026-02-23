Свлачище скъса колектор за отпадни води край варненското село Каменар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Канализационен колектор край село Каменар е бил прекъснат вследствие активирано свлачище в района, съобщават от РИОСВ.

В петък в инспекцията е получено уведомление от „В и К Варна" за настъпила аварийна ситуация, в резултат от в резултат от активирано свлачище, при което е нарушена целостта на канализационен колектор Ф300.

Направената незабавна проверка установила, че целостта на колектора е нарушена в участъка, преминаващ успоредно до Франга дере. При огледа на място се установява свличане на голямо количество земна маса, в резултат на което е прекъснат колектора, а отпадъчни води се стичат по склона и се заустват в дерето.

Екипи на ВиК са започнали аварийното възстановяване на целостта на скъсаната тръба.

Вече е осигурен достъп до мястото, отклонена е отпадната вода в мрежата на дружеството в селото, за да се избегне изсипването на мръсни води във Франга дере, съобщават днес от водното дружество.

До компрометирания участък са доставени 36 метра стоманени тръби, които в момента се съединяват на място.

Предстои в следващите дни при благоприятни метеорологични условия и стабилизиране на земните маси да се предприемат действия по т.нар. „премостване" на дерето, за да се съедини скъсаната тръба.

В момента няма изтичане на отпадни води.

Заради нестабилността на ската и големия наклон, както и нуждата от спешно укрепване на свлачището, предприетите от нас мерки са по-скоро аварийни, подчерта управителят на „ВиК – Варна" ООД инж. Веселин Русев.