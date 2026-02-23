ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете й да обмислят оставка

3296
Стоил Цицелков СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Бившият служебен вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков заяви, че е необходимо възможно най-бързо да се определят ясни и професионални стандарти за правилата за гласуване.

„Призовавам ръководството на ЦИК да изпълнява отговорно задачите, за които е избрано и получава възнаграждение, включително и в период без избори. е Очаквам ЦИК да реагира активно на установените от Конституционния съд нарушения на избирателните права и да изисква публично всяка информация от обществено значение за честността на вота", казва Цицелков, цитиран от  NOVA.

По думите му доброволците и гражданските наблюдатели са независими и не получават средства от ЦИК, нито са подчинени на нея извън рамките на закона. „Ако Комисията не е готова да се фокусира върху основната си работа и вместо това се занимава с несвойствени теми, призовавам членовете ѝ да обмислят оставка, за да бъдат излъчени хора с реална готовност да работят за честни избори", призова бившият служебен вицепремиер.

