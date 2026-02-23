Оставиха в ареста 57-годишна от Берковица, изтеглила 24 000 лв. от чужда банкова карта

Окръжен съд – Монтана постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" за 57-годишната Д. И. Т. от Берковица, обвиняема за използване на платежен инструмент без съгласието на титуляра.

Делото е образувано по внесено от Окръжна прокуратура – Монтана искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Д. И. Т., срещу която е повдигнато обвинение за това, че в края на ноември и началото на декември 2025 година е извършила 24 броя неоторизирани транзакции, ползвайки данни от чужд платежен инструмент, всяка транзакция на стойност 1000 лв., причинена е имуществена вреда за около 24 000 лв. на Р. А. от гр. София. Транзакциите са извършени на АТМ устройство в Берковица, като Д. И. Т. е заснета от охранителните камери на устройството.

Прокуратурата обяви, че са налице данни за злоупотреба с лични и картови данни в резултат на което са извършени тегления за над 70 хил. евро.

Пред съда защитата на Д. И. Т. оспори искането на прокуратурата и обяви, че не е налице категорично обосновано предположение за авторство на деянието, нито да се укрие или извърши друго престъпление.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и изслуша прокурора, обвиняемата и нейната защита, Окръжен съд – Монтана обяви, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Според съда приетите в производството доказателства са достатъчни за изграждане на обосновано предположение за извършване на тежко престъпление. В конкретния случай предвид завишената степен на обществена опасност, размера на усвоения финансов ресурс, в порядъка на десетки хиляди евро в ущърб на физически лица и финансови институции, обуславя основателността на искането и законосъобразността на най-тежката мярка за неотклонение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Апелативен съд – София в тридневен срок.