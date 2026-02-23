Зрител впечатлен от "Евронюз" - две грешки в едно изречение!

Не мога да не споделя изумлението си от нивото на грамотност в българските телевизии, коментира бдителен зрител. Той изпрати доказателство за необходимостта от повишаване на грамотността на редакторите. Конкретният случай е от медията "Евронюз". В репортаж за цените на храните е изписана "потебителската" кошница, която със сигурност е потребителска", и вероятно става дума за буквена грешка.

Глаголът "поевтиня" обаче е написан с буквата "ф", вместо с правилната "в", което вече показва пропуски в граматиката, която се учи в трети клас.