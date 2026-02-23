Иво Димчев: Гейове се слагат на високи постове, за да бъдат контролирани

„Разбирам, че напоследък много гей личности се слагат на високи постове, защото могат много лесно да бъдат контролирани."

Това казва Иво Димчев в епизод 3 на „Неперфектните с Мила" – спокойно, без да назовава имена, но с ясна теза за механизмите на зависимост, страха и компромата в публичния живот.

Разговорът тръгва от тази болезнена тема и стига далеч отвъд нея – до детството му като „куиър дете", до отказа да бъде жертва, до дългите спорове около документалния филм за него, режисиран от Кристина Николова, и до решението му съзнателно да излиза от собствения си комфорт.

Контекстът е по-голям от едно изречение. Целият разговор дава нюансите. Вижте го!