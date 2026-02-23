ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ГДБОП задържа мъж, изработвал фалшиви дипломи и сертификати (Снимки)

Служители на ГДБОП разкриха работилница за неистински официални документи - дипломи за висше и средно образование, различни удостоверения, сертификати СНИМКА: Фейсбук

Служители на Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) разкриха работилница за неистински официални документи - дипломи за висше и средно образование, различни удостоверения, сертификати и др. 

При извършените действия по разследването са открити множество празни бланки, заготовки, печати на различни университети, училища, нотариуси и частни фирми, както и материали и специализирана техника за дигитален печат, съобщиха от ГДБОП във фейсбук. 

Работилницата е била разположена в сградата на бивш индустриален обект. Помещението е било наето и прикрито между други фирми, извършващи легална дейност.

Специализираната операция е проведена в условията на неотложност на 20 февруари 2026 г в София. Материалите са докладвани на Софийската районна прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Мъж, свързан с изготвянето на документите, е задържан за 24 часа. С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено до 72 часа.

Повдигнато му е обвинение за престъпление по чл. 308, ал. 7 НК.

