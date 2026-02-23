Околийски спря обществена поръчка за охрана на сгради на здравното министерство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с пряко договаряне с предмет „Осигуряване на охранителен режим от невъоръжена физическа охрана на обекти собственост на МЗ на територията на гр. София и страната", обявена на 18 февруари 2026 г.

Поръчката включва осигуряване на охрана при денонощен режим на работа на административни сгради и обекти на Министерството на здравеопазването в София и страната.

Решението за прекратяване е взето след запознаване с постъпил сигнал и с оглед необходимостта от гарантиране на пълна прозрачност и ефективност при разходването на публични средства.

Към момента охраната на обектите на Министерството се осъществява по действащ договор, сключен след проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, който е в сила до април 2026 г.

Министерството на здравеопазването ще предприеме необходимите последващи действия за осигуряване на непрекъснатост на охранителния режим при спазване на всички законови изисквания и принципите на публичност и прозрачност.

Ще бъде обявена нова процедура, която да гарантира равнопоставено участие на всички заинтересовани кандидати, отговарящи на изискванията, спазвайки условията за конкурентна среда.