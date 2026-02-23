Несебър се представи в Мюнхен на още един престижен форум по туризъм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Несебър представи своя туристически потенциал на международното изложение F.re.e, проведено от 18 до 22 февруари 2026 г. в Мюнхен. Форумът е сред най-значимите туристически събития в Южна Германия.

Дестинацията бе презентирана като част от националния щанд на България, организиран от Министерство на туризма.

Несебър бе представен на хилядите посетители, търсещи идеи за пътуване, с разнообразието от възможности за туризъм. Акцентът бе поставен върху уникалното културно-историческо наследство на града древните му паметници, възрожденска архитектура и автентичната атмосфера, превърнали дестинацията в една от най-силно силно разпознаваемите в Европа. Другият аспект бяха възможностите, които водещият в България морски курортен комплекс Слънчев бряг предлага.

Регионът бе презентиран като дестинация за семейни ваканции, спорт и активен отдих, фестивални и събитийни формати, както и комбинирани туристически пакети.

Изданието на F.re.e през 2026 г. събира приблизително 1000 изложители от 50 държави и региони, с очакван брой на посетителите около 120 000 души. Устойчивите форми на туризъм, които Община Несебър се стреми да развива, съответстват на стратегическите национални цели за развитие на балансиран, качествен и конкурентоспособен туристически продукт.

Чрез участието си в престижния международен форум Община Несебър укрепва позициите си на германския пазар и разширява контактите си с туроператори, партньори и индивидуални пътуващи, проявяващи интерес към българското Черноморие.

