Българка измамила австриец като му обещала да се о...

Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся, но и не съм се месил в разследването на случаите „Петрохан" и „Околчица"

По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите – с тези думи министър Емил Дечев се обърна към екипа от Главна дирекция „Национална полиция", ангажиран с разследването на случаите „Петрохан" и „Околчица", съобщиха от МВР.

Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината, заяви министърът, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Той увери служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР. Изрази готовност да окаже съдействие, ако в хода на работата възникне каквато и да е необходимост - от техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.

