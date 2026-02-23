ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка измамила австриец като му обещала да се о...

За ден 47 дадоха положителен тест за алкохол, 5 - за наркотици

Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден с а установени общо 47 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 28 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 19 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 5, толкова са и отказалите тестване, съобщиха от полицията.

13884 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16394 водачи и пътници. Съставени са 4237 фиша и 397 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

