Андрей Гюров: 65 млн. евро за изборите. Не може да се пести от демокрация

Марияна Бойкова

Служебният премиер Андрей Гюров

На първото си заседание служебният кабинет ще одобрява парите за вота на 19 април 

Те не са разход, а инвестиция, смята служебният премиер

"На първото  заседание на кабинета пред нас стои задача, която е едновременно  проста и трудна. Проста, защото знаем какво трябва да направим, трудна, защото знаем, че няма да се посрещне с аплодисменти. Днес трябва да осигурим средства за избори". Това заяви служебният премиер Андрей Гюров. Той обясни, че ще има данъкоплатци, които са против харченето на парите им за поредния вот. 

"Изборите не са разходи, те са инвестиция - в легитимността на властта, в доверието между гражданите и институциите, правото на всеки българин, където и да се намира, да му се чуе гласа", заяви Гюров.

Той уточни, че тези 65 млн. евро, които ще одобри днес кабинетът,  не са за властта и партиите, те са за процеса, за възнагражденията на членовете на изборните комисии, от които ще се изисква да отчитат всеки глас, за разяснителната кампания на ЦИК, за обученията на комисиите. "Вотът не може да бъде поверен на хора, които не са грамотни, или не могат да различат валидна от невалидна бюлетина", категоричен е премиерът.

"Парите са и за МВР, защото през последните години се уверихме, че редът и правилата в изборния ден не са даденост. За видеонаблюдения, защото, ако не бяха камерите, цяла една партия щеше да остане извън парламента. За актуализирането на списъците, защото не трябва да има мъртви души, и не на последно място да открием секции в чужбина, колкото и да им е неприятно на някои", каза още Гюров.

"Можем да пестим от администрация, да оптимизираме разходи, но не можем да пестим от демокрация", заключи той.

Служебният премиер Андрей Гюров
Премиерът Андрей Гюров открива първото заседание на служебния кабинет. На него министрите ще одобряват 65 млн. евро за изборите.
