Първо заседание на обществения съвет по околна среда в Русе за тази година

На 25 февруари (сряда) общественият съвет по околна среда ще се събере за първи път през тази година. Заседанието ще се състои от 17:30 ч. в зала „Св. Георги" (ет. 6) в сградата на Общината на пл. „Свобода" № 6. Конкретните теми, които ще бъдат разгледани на предстоящата среща за свикване и конституиране на Обществения съвет по околна среда, са следните:
1. Конституиране и определяне на структурата на Обществения съвет по околна среда.
2. Представяне и обсъждане на основни приоритети в екологичната политика на Община Русe:
2.1 Дооборудване на ДОАС с измервателен модул за формалдехид;
2.2 Автоматична измервателна станция „Петър Берон";
2.3 Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух.
3. Други.
Община Русе призовава всички заинтересовани страни да се включат активно в обсъжданията. Целта е Общественият съвет да продължава да работи като платформа за експертна помощ и граждански контрол при формирането на местните политики за устойчиво развитие.
За допълнителна информация и актуализации следете официалния сайт на община Русе.