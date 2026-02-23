Първо заседание на обществения съвет по околна среда в Русе за тази година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 25 февруари (сряда) общественият съвет по околна среда ще се събере за първи път през тази година. Заседанието ще се състои от 17:30 ч. в зала „Св. Георги" (ет. 6) в сградата на Общината на пл. „Свобода" № 6. Конкретните теми, които ще бъдат разгледани на предстоящата среща за свикване и конституиране на Обществения съвет по околна среда, са следните:

1. Конституиране и определяне на структурата на Обществения съвет по околна среда.

2. Представяне и обсъждане на основни приоритети в екологичната политика на Община Русe:

2.1 Дооборудване на ДОАС с измервателен модул за формалдехид;

2.2 Автоматична измервателна станция „Петър Берон";

2.3 Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух.

3. Други.

Община Русе призовава всички заинтересовани страни да се включат активно в обсъжданията. Целта е Общественият съвет да продължава да работи като платформа за експертна помощ и граждански контрол при формирането на местните политики за устойчиво развитие.

За допълнителна информация и актуализации следете официалния сайт на община Русе.