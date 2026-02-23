ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион блъсна и уби 80-годишна пешеходка в село Стряма

Полиция Снимка: Pixabay

80-годишна жена е издъхнала след катастрофа в село Стряма, съобщиха за "24 часа" от МВР.

Сигналът за произшествието е подаден около 9,50 ч. тази сутрин. При движение на заден ход товарен автомобил ударил пешеходка, която починала. Трагедията се разиграла на улица, близо до главния път.

Шофьорът е бил изпробван за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. 

При друг инцидент около 7,20 ч. тази сутрин кола се преобръща извън пътното платно на пътя от Пловдив за Марково, двама са ранени.

