3 години затвор за наркодилър, хванат с дрога за 74 хил. лв.

Три години затвор даде Окръжният съд в Кюстендил на 37-годишен мъж за притежание на голямо количество наркотици. Б. И. от Кюстендил е признат за виновен, че на 03.11.2023 г. в обитаваното от него жилище е държал, с цел разпространение, високорискови наркотични вещества - кокаин с тегло 231, 39 гр., на обща стойност 73 350. 61 лв. и MDMA - екстази с нето тегло 4.76 гр., на стойност 238 лв. или всичко на обща стойност 73 588.61 лв., като стойността на наркотичното вещество е в големи размери. Присъдата не влиза в сила, защото може да се обжалва и протестира пред САС.

Съдът под председателството на съдия Надя Георгиева, в състав с двама съдебни заседатели, налага на подсъдимия наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 години, както и наказание „глоба" в размер на 10 000 лв. (или 5 112.92 евро). Съдът определя първоначален режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода – „общ", като приспада времето, през което подсъдимия Б. И. е бил задържан и му е била взета мярка за неотклонение „домашен арест", като 2 дни домашен арест се зачитат за 1 ден лишаване от свобода.

Подсъдимият е осъден да плати и сторените по делото разноски в общ размер на 5139.36 лв. ( или 2 627.72 евро).