Прокуратурата за Владимир Николов: Нарушаваше сроковете за задържане и разпределението на делата

Резултатите от проверка, приключила с доклад от 143 страници, са в основата и.ф. главен прокурор да поиска от Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу бившия вече окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов, който оглавяваше и Асоциацията на прокурорите. Това обясниха от държавното обвинение, след като през последните дни в свои телевизионни интервюта Николов заяви, че му бил оказван натиск да подкрепи Сарафов. Николов беше освободен от ръководния пост на 18 февруари поради допуснати дисциплинарни нарушения.

Проверката на неговата работа била извършена през април 2025 г. от прокурори от ВКП, които предоставили доклад за резултатите. "Контролната дейност е извършена на място в Окръжна прокуратура-Плевен, като са били изискани справки, статистически данни, информация за организационното състояние на прокуратурата, необходими с оглед обхвата на ревизията. Проведено е събеседване с административния ръководител, негови заместници, прокурори, съдебния администратор и съдебни служители", казаха от държавното обвинение.

При ревизията били констатирани две основни групи нарушения:

Нарушения, свързани със случайното разпределение на делата, била едната група.

Втората била липса на упражнен контрол от страна на административния ръководител на ОП-Плевен по отношение спазването на сроковете на мерките за процесуална принуда.

При проверката станало ясно, че Николов като шеф на Окръжната прокуратура в Плевен издал заповед, с която са преразпределени с повторен случаен избор общо 53 преписки и досъдебни производства, наблюдавани от прокурор, поради командироването му в Апелативна прокуратура-София.

След прекратяване на командировката на прокурора с друга заповед на административния ръководител на ОП-Плевен от 1 юли 2024 г. било разпоредено всички материали по наблюдаваните и нерешени към 30 юни 2024 г. преписки и досъдебни производства, разпределени на други прокурори, да бъдат преразпределени отново на същия магистрат.

Това е станало в нарушение на Правилата за разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ. В тях не се предвижда последващо преразпределяне на преписки и досъдебни производства и възлагането им отново на първоначално определения наблюдаващ прокурор след прекратяване на командироването му. По този начин с два броя приемо-предавателни протоколи без дата на откомандирования прокурор са преразпределени обратно за наблюдение и решаване общо 40 неприключени досъдебни производства, от които 30 - спрени, наблюдавани от него преди командироването му в АП-София.

В хода на тематичната ревизия е установено още, че в хипотезата на определен избор, вместо на случаен подбор, са разпределени 67 преписки от административния ръководител на ОП-Плевен. По тях не са били налице основанията, изрично посочени в правилата относно случаите на неприложимост на случайния подбор.

Липсвал контрол от страна на административния ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен за спазването на сроковете на мерките за процесуална принуда:

От направена проверка в електронен регистър за ОП-Плевен се установява, че в него фигурират 12 лица (по 6 дела) с продължителност на мярка за неотклонение над 18 месеца - 4 с мярка за неотклонение „подписка" и 8 - с „гаранция". За 10 от обвиняемите по посочените 6 дела е изтекъл максимално допустимият от закона срок, но мерките за неотклонение не са били отменени. По този начин са нарушени законоустановените им права. Впоследствие с постановления на наблюдаващите прокурори са предприети мерки за отстраняването им.

По всички тези досъдебни производства срокът за разследване е многократно удължаван без да е упражнен контрол върху мерките за процесуална принуда, каквито задължения ЗСВ и НПК възлагат по отношение на административния ръководител.

Констатирано е, че от една страна исканията на наблюдаващите прокурори съдържат некоректна или недостатъчна информация – например посочва се мярка за неотклонение, за която не се уточнява началната дата, от която е взета; няма никаква информация относно евентуално взета мярка за неотклонение, включително липсва изрично уточнение, че не е наложена и др. От друга страна, в постановленията за удължаване на срока се установяват редица недостатъци - потвърждава се вече отменена мярка за неотклонение; потвърждава се мярка за неотклонение с изтекъл срок, а в отделни случаи и без да се сочи видът й; липсва произнасяне при уточнение в искането на наблюдаващия прокурор, че такава мярка е взета. За отстраняване на тези пропуски е издадена нарочна заповед от административния ръководител след ревизията.

Проверяващият екип е отправил редица препоръки за подобряване организацията на работата и изрично е посочил, че административният ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен трябва стриктно да спазва правилата за случайния подбор в ПРБ и ефективно да изпълнява задълженията си по чл.140, ал.3 от Закона за съдебната власт относно контрола по спазването на сроковете на мерките за процесуална принуда по НПК. От административния ръководител на ОП-Плевен констатациите не са оспорени, а препоръките са изпълнени.