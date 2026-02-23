65 млн. евро за изборите дотук. Още 10 млн. за хартиени бюлетини плюс допълнително за паравани

На първото заседание на служебния кабинет на Андрей Гюров беше приета план сметката за провеждане на изборите за народни представители на 19 април, която е 65 млн. евро.

Това заяви министърът на финансите Георги Клисурски след приключване на заседанието.

Голямата част от тази сума - 35 млн. евро, са за заплащане на възнаграждения на членовете на изборните комисии - секционните избирателни комисии, както на РИК.

12 млн. евро са средствата за охрана на изборите, които отиват в МВР. Предвидени са средства за още за няколко дейности - за видеонаблюдение и видеозаснемане, те са за Министерството на електронното управление, за актуализиране на списъците през Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за разкриване на секции в чужбина през Министерството на външните работи и всички други процеси, които трябва да се обезпечат, за нормалното провеждане на изборите на 19 април, уточни още финансовият министър.

Клисурски заяви, че следващата задача е "да работим неуморно, за да произведем едни от най-честните избори в историята на България".

Министърът уточни, че средствата за машинното гласуване са обезпечени с план-сметката. Допълнително, с постановление на МС, ще бъдат определени средствата за хартиените бюлетини, за които министърът заяви, че ще бъдат около 10 млн. евро.

Нови и унифицирани паравани могат да бъдат обезпечени финансово в допълнителното постановление на МС. За тях пари още не са определени, каза министърът.