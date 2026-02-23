Мъж е арестуван за убийството на 41-годишен в Ловеч

Мъж е арестуван в Ловеч за смъртта на 41-годишен мъж, след като му нанесъл побой. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Габриела Тодорова.

Сигнал за престъплението е получен около 3:30 часа на 20 февруари (петък) от 42-годишна жена. Тя е съобщила, че 41-годишният ѝ приятел е бил пребит от 25-годишен. Конфликтът е възникнал в района на изоставен строеж след Богоявленския мост в Ловеч. На място веднага са изпратени криминалисти и полицейски патрул. Пребитият мъж бил открит в безсъзнание и с наранявания по главата. Той е откаран с екип на Спешна медицинска помощ в болницата в града, а след това е транспортиран до лечебно заведение в Плевен, пише БТА.

Няколко часа по-късно от болницата са съобщили, че мъжът е починал.

По случая е образувано досъдебно производство, като 25-годишният е задържан. По искане на Окръжната прокуратура в Ловеч днес съдът остави за постоянно в ареста мъжа.

Разследването по случая продължава.