Почина диригентът Лиляна Тодорова, създала Хора на Софийските момчета

На 21 февруари 2026 г. е починала Лиляна Живкова Тодорова – изтъкнат хоров диригент и общественик, създател на Хора на Софийските момчета - първият в България момчешки хор (1968 година) към Народно читалище „Цар Борис III". Това съобщиха от Хора на Софийските момчета във фейсбук.

Поклонението ще се състои в сряда, 25.02.2026 г. от 12:00 ч. в църквата „Св. Седмочисленици" в София.

"През 1968 г. Лиляна Тодорова поставя началото на една новаторска за страната ни формация – Хор на момчетата, който се утвърждава като значимо явление в националния културен живот. Под нейното вдъхновено ръководство Хорът на момчетата участва във всички авторитетни хорови конкурси у нас и печели редица престижни отличия, сред които:

– Фестивал на мъжките хорове – Габрово (1975);

– Пионерски хорови празници – Шумен (1977);

– Празници на камерната музика „Златната Диана" – Ямбол (1985);

– Национален радиоконкурс – Априлци (1986);

– Фестивал на мъжките хорове – Габрово (1987);

Многобройни са концертните изяви на Хора на момчетата пред българската публика, както и впечатляващите му гостувания в чужбина – в СССР, Гърция, Унгария, Чехословакия и Румъния. Хорът установява и поддържа активни творчески контакти с Чехословашкия културно-информационен център, съпроводени с високо художествени изпълнения и културен обмен.

През 1988 г., изпратен от Центъра за художествена самодейност, хорът представя достойно България на един от най-реномираните световни хорови конкурси за грегорианско пеене в Арецо, Италия.

Лиляна Тодорова не престава да работи и до последните дни в живота си, на достолепната възраст 92 години, като подготвя млади музиканти и певци за Музикалното училище и Музикалната Академия. Бивши нейни ученици и възпитаници от Хора на момчетата са преподаватели по музика в софийски училища и в Консерваторията.

За своите високи художествени постижения в областта на хоровото изкуство Лиляна Тодорова е удостоена с орден „Кирил и Методий" – I степен, а за основаването на първия момчешки хор в България – с орден „Столица София". Госпожа Тодорова е отличник на Комитета за култура. През 2016 г. госпожа Лиляна Тодорова е удостоена с Плакета на Столична община и Софийски Университет „Св. Климент Охридски" – „Следовник на Народните Будители".

Нейното невероятно художествено дарование и умение да открива и развива гласове остават в сърцата на всички, които я познаваха - ученици, колеги, музиканти и приятели. Тя не просто изграждаше хорови изпълнители, тя възпитаваше поколения млади хора в любов към музиката

Поклонението ще се състои в сряда, 25.02.2026 г. от 12:00 ч. в църквата „Св. Седмочисленици" в София.

Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които са имали честта да работят и да се учат от нея. Нейното наследство ще живее в песните, които неведнъж звучаха благодарение на нейния талант, трудолюбие и всеотдайност.

Почивайте в мир, Маестра!

От опечалените роднини.

От Хора на Софийските момчета и

Народно читалище „Цар Борис III - 1928", гласи още публикацията.