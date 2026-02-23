Великденски добавки още не са обсъждани, но ще проверяват лични асистенти и социални работници при сигнали, че влияят на изборите

На този етап Министерският съвет (МС) все още не е обсъждал великденски добавки. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов на брифинг в отговор на въпрос за тях. Той заяви, че има подготвен законопроект, чрез който се дава възможност всяка година да се залагат в държавния бюджет средства за великденски и коледни добавки. „При това не само за пенсионерите, а за уязвимите групи, в това число самотните хора", поясни той.

С помощта на Националния осигурителен институт сме готови да предложим на МС и Министерство на финансите разчети, но към днешна дата все още дискусията по този въпрос предстои, коментира още Адемов. Имало поне 11 варианти, каза още той.

Адемов слезе на трибунка след заседанието на кабинета, за да съобщи, че няма да се допусне използването на социалната система в изборите.

Практиката през последните години показвала, че част от териториалните поделения на Министерството на труда и социалната политика си позволяват по един или друг начин да влияят на вота на българските граждани. Това ставало чрез инструментите на социалната политика.

Планирани са срещи с регионалните директори на дирекциите за социално подпомагане, на която ще бъдат дадени указания да бъдат предупредени всички участници в системата. "Ако има сигнали, че има опити през топъл обяд, през домашен помощник, през лични асистенти, да се оказва влияние и се очаква корпоративен вот, ще бъдат проверени всички случаи и ще бъдат взети съответните мерки. Ще бъдем абсолютно безкомпромисни", допълни Адемов.

Предвижда се още в шестте планови региона да бъдат организирани срещи с регионалните поделения на ведомството и на тях щяло да се заяви ясно и категорично да не се допуска намесата на социалната система в предизборната кампания. Той поясни, че на входа на системата са регионалните дирекции "Социално подпомагане", които съставят списъци, издават разрешения. "В рамките на социалните услуги, където ангажиментът е предимно на местната власт, наблюдаваме практики, които са в интерес на корпоративен вот, затова ще бъдем безкомпромисни. В домовете за възрастни хора и такива с увреждания, които имат право да гласуват, често са оставени под влиянието на ръководителите на тези институциите. Всичките тези хора ще бъдат предупредени, заяви Адемов.

Социалният министър увери, че са подготвени 11 пакета с хранителни помощи по програмата "Храни и основно материално подпомагане", която ще бъде ускорена. "Било е предвидено те а бъдат раздадени след изборите. Не смятам, че гладът и потребностите на уязвимите групи могат да бъдат зависими от една или друга дата на избори",категоричен бе той.

530 хиляди души са бенефициенти на тази система.

"Няма да допуснем по никакъв начин тези хранителни пакети няма да бъдат използвани в предизборната кампания, защото практиката показва, че местната власт и политически партии си позволяват по един или друг начин да заявят, че това е подкрепа от кметството или от кмета на населеното място А всъщност става въпрос за подкрепа от държавата", заяви още Адемов.