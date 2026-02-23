Емил Дечев: Предлагаме да бъде освободен главният секретар на МВР (Видео)

Нямаме много време да организираме честни и законообразни избори. Защо взехме това решение да предложим за освобождаване главният секретар на МВР Мирослав Рашков?

Това е най-висшата длъжност в МВР. Поради тази причина ролята му е ключова за едни честни избори. Това съобщи вътрешният министър Емил Дечев след заседание на Министерския съвет. Той обясни, че част от причинатата е лошата организация на изборите в Пазарджик.

Изчезването на висшето професионално ръководство след новината за трагедията в Петрохан и палежи по време на протестите срещу правителството през м.г., бяха други аргументи. От думите на Дечев се разбра, че ще освободи и зам. главния секретар на МВР Явор Серафимов.

Рашков трябва да бъде освободен с указ на президента Илияна Йотова по предложение на Министерския съвет. Серафимов обаче може да бъде преназначен със заповед на вътрешния министър.

"Установих, че главният секретар, който трябва да бъде за пример, не си плаща фишовете с глоби на пътя. Днес разпоредих проверка и след теч на информация, всичките 5 бяха платени за 30 минути", каза служебният вътрешен министър в мотивите да поиска смяната му.

Той призова гражданите за помощ, защото издирва зам.-главния секретар Явор Серафимов. Той е бивш шеф на ГДБОП и зам.-директор на националната полиция. Дни преди кабинетът на Росен Желязков да предаде властта на служебното правителство, Даниел Митов назначи Серафимов за зам.-главен секретар.

"Призовавам да помогнете за издирването на заместник-главния секретар Явор Серафимов, с когото проведох разговор в петък вечерта и му казах, че трябва да се разделим. Той каза, че ще помисли, ще се посъветва със семейството си и ще ми каже какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах го в кабинета, но не дойде. Търсих го по телефона, но не отговори на многобройните обаждания", каза още Емил Дечев.