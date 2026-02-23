Румен Христов, СДС: С ГЕРБ ще получим досегашните резултати, ако активността рязко скочи, ще търсим периферия

"Румен Радев ще е най-големият ни конкурент. Това е благородна надпревара за хората, затова не казвам врагове. ГЕРБ е работеща формация, която поема някаква работа и я изпълнява. Ние ще получим резултатите, които многократно получаваме. Трябва да търсим периферия, ако много скочи избирателната активност". Това каза лидерът на СДС Румен Христов в предаването "Лице в лице" по bTV. Христов бе категоричен, че и този път ГЕРБ и СДС ще участват заедно на изборите.

"През всичките години съм го атакувал (Румен Радев - бел. ред.), че се опитва да използва позицията си за подготовка на партията си. Сега вече го прави честно - на терен си, добре дошъл си. Никой президент преди него не го беше правил. Много съм резервиран за положителна оценка, не е имал драстични гафове освен "Боташ" и чий е Крим. Ролята на президента е да обединява. Целта е България да ходи по-рядко на избори, за да бъде по-стабилна", категоричен бе Христов.

"Кабинетът "Желязков" падна заради самоувереност и желание да се свършат прекалено много неща за кратко време. Всички апокалипсиси, които бяха чертани заради влизането в еврото не се случиха, и бяхме давани за пример заради плавния преход", коментира той.

Христов бе категоричен, че СДС няма представителство в правителството на Андрей Гюров, въпреки участието на външната министърка Надежда Нейнски, знаков кадър на демократичните сили.

"Разчитам нейното участие като добър знак. Тя бе много добър министър от времето на СДС, при нея паднаха визите. Тя е проевропейски насочена, нямам никакво съмнение. Добре е и участието на военния Атанас Запрянов, който е голям професионалист, и на образователния Сергей Игнатов", обясни той.

И лидерът на СДС определи служебното правителство като съставено от ПП-ДБ, експрезидентът Румен Радев и АПС на Ахмед Доган.

"По-скоро, ако бяхме ги подали ние, щяха да са твърдо наши кандидати. Всеки бяга от определянето на хора в правителството като техни, но няма лошо в това, очевидно е, че тези хора са свързани с формации. Не виждам защо има притеснения за представители на ПП-ДБ. Няма да им е лесно, но за кратък период от време трябва да управлява текущите дейности", каза още той.

"Всеки гражданин има право да гласува, независимо къде живее. Притеснението ни е Турция. Извън ЕС логистично нещата стоят по-трудно. Ние, когато приключвахме предложението, предложихме да са 30, а не 20, но не бе прието. Нямаме решение, но мислим по въпроса", коментира Христов дали СДС ще подкрепи или отхвърли ветото на президента Илияна Йотова. То е върху промените в Изборния кодекс, с които бе въведено ограничение на секциите в страните извън ЕС до 20.