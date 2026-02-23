Няма опасност от преливане на язовирите край Сливен след валежите

Няма риск от преливане на язовирите в района на Сливен след падналите валежи през последните денонощия, съобщиха пред БТА от институциите, които ги следят.

По думите на Добромир Парасков, главен инженер в "Напоителни системи" – клон „Средна Тунджа“, към момента язовир Жребчево разполага с обем от около 277 млн. куб. м при пълен капацитет от 400 млн. куб. м, което означава, че е запълнен на около 69 процента.

„Ситуацията се следи непрекъснато. Няма повод за притеснение за хората по поречието на реката след язовира. При необходимост се извършват превантивни изпускания, но до момента това не се е налагало“, посочи Парасков.

От страна на водоснабдителното дружество също уверяват, че няма риск за качеството на питейната вода. „Няма опасност от замърсяване, тъй като не ползваме язовир „Асеновец“. Той е запълнен на около 80 процента и няма риск от преливане“, каза инж. Пламен Трифонов, управител на ВиК – Сливен.

Той допълни, че евентуален проблем би възникнал само при размътване на сондажите около река Тунджа, но към момента се извършва денонощен мониторинг с проверки на всеки два часа.

От ВиК – Сливен подчертаха, че при евентуално превишаване на допустимите показатели биха предприели незабавни мерки, включително спиране на водоподаването, но към момента такава необходимост няма.