Валери Жаблянов, БСП: Нямаме решение дали ще издигнем Илияна Йотова за президент наесен, решението си е нейно

Нямаме решение на органите на партията, но естествено е възможно. Решението си е нейно, дали ще се кандидатира и дали би приела подкрепа от едно или друго място.

Това каза Валери Жаблянов от изпълнителното бюро на БСП в предаването "Лице в лице".

"Бях против конгрес, защото след падането на правителството в цялото общество имаше състояние на напрежение и несигурност, така беше в БСП. Можеше да се стигне до разрушително вътрешно противопоставяне. БСП е в състояние да се яви на избори в тежки и необичайни ситуации. Партията се нуждае повече от консолидация. Крум Зарков е нов председател на партията, с идеи. Страховете бяха оправдани на конгреса и начина, по който тръгна партията след него", коментира той изборът на Зарков за лидер на социалистите.

"Не съм се успокоил, ситуацията е предизвикателна за левицата. В ръководството съм, защото така е преценил председателят на партията. Всеки новоизбран председател, който и да е той, е задължен да обедини партията, да търси активен диалог с всички идейни течения в нея и да намери сечението между тях, за да може тази енергия да отиде до урните", каза още той.

"Нито едно социологическо изследване не може да демотивира социалистите. Това е някаква моментна прогноза. Има 2 месеца кампания пред нас", заяви Жаблянов.

"2 мандата Радев е бил държавен глава, а не политически представител. БСП е левицата в България, а Радев е казвал, че няма такава насоченост. Ние ще се борим за всеки един гражданин", допълни той.