Съдът спря опита на общината да блокира 215-метровия небостъргач до „Парадайс“

Опитът на Столична община окончателно да блокира изграждането на 215-метров небостъргач в близост до мол „Парадайс" засега удря на камък в съда.

Административен съд София-град е отменил заповед на кмета Васил Терзиев, с която се разпорежда изработването на нов подробен устройствен план за имота, предвиден за високо строителство. С този ход общината целеше да премахне възможността на терена да бъде издигната висока сграда. Според съда обаче заповедта не отговаря на законовите изисквания за съдържание, поради което е отменена.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, като се очаква общината да се възползва от тази възможност.

За съдебния акт съобщи общинският съветник от коалицията Продължаваме промяната – Демократична България Симеон Ставрев.

Паралелно с това второ дело по казуса – срещу отказа на бившия главен архитект Богдана Панайотова да съгласува инвестиционния проект и да издаде разрешение за строеж – е спряно до окончателното произнасяне по спора за новия подробен устройствен план, пише "Медиапул".

Определението за спиране също е постановено от Административния съд София-град по искане на Столичната община. От дружеството „Магна МК" са обжалвали това решение пред Върховния административен съд, показват публикуваните съдебни документи.

Идеята за 215-метровата сграда до мол „Парадайс" датира от около десет години. Реализацията ѝ става възможна след решение на Столичния общински съвет от 2017 г., основано на тълкувателно писмо на бивш заместник-министър на регионалното развитие. В него се допуска високо строителство при ъглови имоти и свързано застрояване. В конкретния случай „свързаното застрояване" е предвидена топла връзка между бъдещия небостъргач и търговския център, разположен от другата страна на улицата.

Именно заради това, че тълкувателното писмо е било за друг конкретен казус, както и заради липсата на мотиви за промяната на плана кметът Васил Терзиев издаде заповед за ново изменение на градоустройството. Според него на мястото на 215-метровия небостъргач трябва да се вдигне максимум 26-метрова сграда. Този документ беше обжалван от "Магна МК".

От акта на съда, с който заповедта за нов план е отменена, става ясно, че по делото е съставена експертиза от вещо лице. В нея се казва, че действащият план на практика позволява на имота да бъде направена сграда с разгърната застроена площ от около 91 650 кв. метра. Според общия устройствен план имотът попада в Смесена многофункционална зона (СМФ), а максималните параметри на застрояването са 21 750 кв. метра (4 пъти по-малко), тъй като не може да се говори за свързано застрояване, когато става дума за топла връзка през улица.

Съдът приема експертизата на вещото лице, но отменя заповедта, тъй като в нея няма конкретни насоки какво би трябвало да е застрояването при промяна на устройствения план.