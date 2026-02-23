ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдив ще кандидатства за "Европейска столица на ...

Мира Йосифова е назначена за служебен зам.-министър на иновациите и растежа

Мира Йосифова СНИМКА: МИР

Мира Йосифова е назначена за служебен заместник-министър на иновациите и растежа, съобщи Министерството на иновациите и растежа (МИР) на сайта си.

Мира Йосифова е утвърден експерт с близо 20-годишен професионален опит в държавната администрация, с последователна кариера в областта на стратегическото планиране, управлението на европейски програми и разработването на публични политики, се посочва в съобщението.

Тя е директор на дирекция „Политики и анализи" в Министерството на иновациите и растежа от май 2023 г., където ръководи процесите по изграждане и прилагане на националната иновационна политика и инструменти за подкрепа на бизнеса и технологичното развитие.

Професионалният ѝ път включва ръководни и експертни позиции в Агенцията по заетостта, Центъра за развитие на човешките ресурси и Министерството на културата, където участва активно в програмирането и координацията на ключови национални и европейски политики.

Мира Йосифова ще бъде част от политическия кабинет на служебния министър на иновациите и растежа Ирена Младенова, която встъпи в длъжност в петък.

