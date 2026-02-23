Пловдив ще кандидатства за "Европейска столица на спорта" през 2028 г.

Бюджетът за подготовката на кандидатурата възлиза на 180 хил. евро

Пловдив ще кандидатства за титлата "Европейска столица на спорта" през 2028 г., става ясно от предложение, внесено от кмета на града Костадин Димитров. То ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет.

Бюджетът за подготовката на кандидатурата възлиза на 180 хил. евро. От тях 65 000 евро ще бъдат за работния екип, 46 000 евро ще отидат за лого, видео и фото продукции, а 49 000 евро са предвидени за такси за кандидатстване и имиджови права. За медийни кампании общината ще отдели 20 000 евро.

Според кмета, ако Пловдив спечели титлата, това ще доведе до увеличаване на инвестициите за подобряване на градската среда и спортната инфраструктура. Ще се стимулира и местната икономика чрез нарастване на туристическия поток към града, а международната репутация на Пловдив като активен и иновативен център ще се подобри значително.