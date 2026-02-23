Зарков: С Радев имаме общи цели, но БСП никога повече няма да бъде подчинена

Ще направя всичко по силите си да не намерят тази подкрепа, която им е нужна, за да падне ветото на Йотова върху Изборния кодекс, категоричен бе лидерът на БСП

С Румен Радев имаме обща цел - разграждане на олигархическия модел. Това би могло да бъде добра основа за сътрудничество с него. Друга обща тема е върховенството на закона, заедно сме работили по нея и нямам съмнение в неговата искреност за това. Едно мога да кажа със сигурност: БСП може да партнира, може да влиза в различни отношения, но никога повече няма да бъде подчинена.

Това каза лидерът на БСП Крум Зарков в предаването "Още от деня" по БНТ.

"Бях част от избирането му за първия мандат, като активист на БСП. И във втория му мандат избрах неговата страна, когато се породи конфликта му с ръководството на партията, считайки конфликта като разрушителен за левицата, и се оказах прав. С Радев имаме добри отношения, публични и политически разговори засега не водим. С моите другари имаме нелеката задача да изкараме БСП от едно лошо място и да я изведем там, където заслужава да бъде, за да защити не себе си, а гражданите", каза още Зарков.

"Непрекъснато чувам за отлив от БСП, заради излизането на Радев на терен, а това е все едно говорим за някаква водосточна тръба. Никоя партия няма монопол върху гласуващите за нея. От нас има необходимост, има смисъл. С досегашното ръководство се разбрахме дотолкова, че те не са в управителните органи вече и не са водачи в листите, дотам беше тяхната отговорност за случващото се. Оттук нататък аз поемам цялата отговорност за БСП и ще я нося", заяви лидерът на социалистите.

Според него в момента около левицата има период на осъзнаване, който ще бъде последван от мобилизация.

"Социолозите преди 2 седмици бяха сигурни, че БСП няма да влезе в новия парламент, сега сме почти влезли, а след 2 седмици ще стане така, че ще влезем със сигурност. Единствената смъртоносна заплаха за нас е да не приемем предизвикателство, но ние го приемаме, защото от нас има обективна нужда", каза още Зарков.

"Този конгрес направи така, че тези лобита са дотолкова овладяни, че вече не могат да вземат вредни решения, Моят избор се случи без подкрепата на лобита, номинацията ми дойде от структури в цялата страна. Не съм правил организационни усилия и това ми дава свобода да направим обновление чрез уважение", заяви той.

"Националният съвет е представителен орган, има политическо тяло. Първото му заседание показа, че не е там да ме саботира, а общата цел. Спокоен съм от тази гледна точка, никой не ме дебне зад гърба, за да ме намушка отзад", категоричен бе лидерът на БСП.

"Няма нужда от повече сочене с пръст, ясно е, че бяха допуснати грешки и въпросът е да ги разрешим. Изчистването на идейния образ на БСП е една от целите ни, тя бе зададена от конгреса", каза той.

И допълни: Точно там съм, където трябваше да бъда. Горд съм от тази възможност.

В ефира на БНТ Зарков коментира и ветото, което президентът Илияна Йотова наложи върху промените в Изборния кодекс, с които секциите в страните извън ЕС бяха ограничени до 20.

"От самото начало БСП беше разделена по този въпрос, сега има вето на Йотова, която ние считаме за близка и ценим. Е мотивите си тя споделя и мои аргументи, защото аз от самото начало казах, че този закон е грешка и не трябва да влиза в сила. Символен е, показва отношение към българите в чужбина и изборите там", заяви той.

Самите промени определи като "дълбоко неприемливи" и бе категоричен: парламентарната група знае становището му и се надява да бъде чут.

"Против ветото са ГЕРБ, "Възраждане" и ИТН. За да го бутнат, им трябват 121 гласа, а те имат 115. Ще направя всичко по силите си да не намерят тази подкрепа, която им е нужна, тези 6 решаващи гласа, в лицето на БСП", категоричен бе Зарков.