Нанков: Няма как да подкрепим законопроекта на ПП-ДБ за кметствата, дори Терзиев е против

Няма как да подкрепим внесения от ПП-ДБ. А и собственият им столичен кмет е против. Това написа във фейсбук профила си Николай Нанков от ГЕРБ по повод законопроекта за правомощията на кметовете и кметствата.

Ето пълната публикация:

Божидар Божанов отскоро е партиен лидер, но това не оправдава наивните му призиви. Да, ГЕРБ е загрижен за всички кметове - не ги делим на малки и големи, наши и ваши, на кметове на кметства или кметове на общини. И за разлика от него ние не го развяваме като клиширан лозунг, а сме го доказали с работата си. Затова ГЕРБ ще подготви работещ законопроект и отново ще увеличи правомощията на кметовете на кметства.

Но няма как да подкрепим внесения от ПП-ДБ. Не заради някакъв партиен инат. А просто, защото не става. Ама много не става. И това не е само наше мнение. Според НСОРБ дори нарушава основни принципи на Конституцията.

А и собственият им столичен кмет е против. Не, че вярвам на Васил Терзиев и неговия екип. Но в случая смея да твърдя, че са прави. Чудя се обаче - в ПП-ДБ не си ли говорят? Или имаме новина - ще свалят доверието си от кмета на София, който направи на пух и прах калпавият законопроект на Божанов и компания.