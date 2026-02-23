Зам. главният секретар на МВР е в болнични

Заместник главният секретар Явор Серафимов е в болница. Той е информирал по съответния ред Дирекция "Човешки ресурси" в МВР, както и главният секретар Мирослав Рашков, съобщиха за "24 часа" близки до Серафимов.

Днес вътрешният министър Емил Дечев обяви, че Министерският съвет е предложил Рашков за освобождаване от поста. Указът трябва да бъде подписан от президента Илияна Йотова. И посочи, че Рашков не си плащал глобите на пътя. След като разбрал за проверката, веднага ги погасил. По неофициална информация те не са били връчени.

Дечев каза и че в петък е обяснил на Серафимов, че няма да разчита на него. По закон министърът може да го преназначи сам - не се изискват съгласувания с МС и президента. Зам. главният секретар казал, че трябва да го обсъди със семейството си. Обещал да дойде в понеделник, но не го направил и не си вдигал телефона. Затова министърът обяви зам. главния секретар за издирване. Докато говореше за Серафимов обаче, Дечев го нарече "Явор Семерджиев". Според близки на Серафимов, той е останал силно изненадан, че министърът не е научил фамилията му и издирва някой си Семерджиев, който бил зам. главен секретар.

Докато е в болнични, Серафимов не може да бъде преместен. Подобен казус имаше и с Димитър Кангалджиев през 2024 година. Тогава той бе зам. главен секретар на МВР, а титуляр нямаше. След като във второто служебно правителство на Димитър Главчев вътрешен министър стана Атанас Илков. Той каза, че ще предложи смяната на Кангалджиев, но той е в болничен. Така функциите на главния секретар на МВР бяха поети от Мирослав Рашков, който тогава бе шеф на Националната полиция.