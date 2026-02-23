ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Евтимов изравни легендата Симеон Варчев

Кабинетът на Андрей Гюров оттегля Деньо Денев за шеф на ДАНС

И.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев Снимка Велислав Николов

Служебното правителство на Андрей Гюров оттегли от парламента предложението  на кабинета на Росен Желязков за назначаване на председател на Държавна агенция "Национална сигурност". Решението е взето на първото заседание на кабинета на Гюров днес.

По този начин служебното правителство прекратява процедурата за назначаване на Деньо Денев за председател на ДАНС. В момента Денев изпълнява функцията. Той бе предложен от кабинета на Росен Желязков, след като парламентът промени закона за ДАНС. С промените назначаването на шефа на ДАНС бе отнето от президента и се прехвърли към парламента.

Денев е зам.-председател на ДАНС като срещу назначанието му се обявиха от ПП-ДБ. Те го обвиняват, че като зам.-шеф на агенцията изнесе доклад, след който бе отменено машинното гласуване на местните избори през 2023 година.

