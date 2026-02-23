Правомощията на районните кметове нажежиха предизборната кампания

Правото на районни кметове в градовете с райони, каквито са София, Пловдив и Варна, и на кметовете на кметства да оспорват по съдебен път актове на кмета на общината и на общинския съвет, стана повод за словесна престрелка между партиите днес.

В свой пост във фейсбук Николай Нанков от ГЕРБ заяви, че няма да подкрепят в парламента проект на ПП-ДБ за промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация, в който е предвидена такава правна възможност. Той заяви, че и Националното сдружение на общините в Република България е срещу такава възможност, която според тях нарушавала конституцията, и дори кметът, издигнат от ПП-ДБ - Васил Терзиев.

Проектът за промяна е бил внесен в парламента от депутати на ПП-ДБ още в края на декември 2025 г. В мотивите пише, че съществуващата уредба не дава възможност за ефективна децентрализация и за реално участие на местните органи в управлението и контрола над процесите, които засягат управлявани от тях територии.

Текстовете предвиждат също увеличаване на дела на приходите, които остават в съответното населено място при използване на неговите ресурси. Сега той е 30%, а те предлагат да стане 50%. Става дума за ресурси като минерална вода, подземни богатства и други, които се намират на определена територия и приходите от които отиват в общината с изключение на тези 30%, които остават в района.

По-рано днес Божидар Божанов от ПП-ДБ, който е един от авторите на проекта, заяви, че „ако Борисов толкова се е загрижил за малките населени места, нека ГЕРБ подкрепи законопроекта, който ще им гарантира много повече права и сигурни средства, за да свършат работата, за която са избрани".