Новият областен управител на Враца вече беше такъв и през 2022 г.

Служебното правителство на Андрей Гюров назначи за нов областен управител на Враца Стефан Стефанов, по-известен като Красимиров. Той ще замени Николай Николов, оглавил областната администрация през юли 2024 г.

Стефан Красимиров става областен управител на Враца за първи път от началото на 2022 г. 55 годишният адвокат е завършил висше образование, магистър, специалност „Право" и магистър по българска филология в СУ „Климент Охридски".

Професионалният му опит е основно в областта на българското, европейското и международно право на електронните медии и телекомуникациите. Също така в областта на интелектуалната собственост, административното, търговското и гражданското право.

Интересна е политическата кариера на Стефан Красимиров. Юристът е бил общински съветник и кандидат за кмет от СДС. През 2019 г. е една от номинациите на ГЕРБ в Мездра за кмет на града. При назначаването си през 2022 г. за областен управител на Враца Красимиров бе общински координатор на ИТН в Мездра.