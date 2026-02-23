Трима от досегашните зам.-министри остават и при новата власт, общо 12 са назначените досега (Обзор)

На първото си заседание кабинетът смени и всички областни управители, Вяра Тодева се връща в София

На петия ден от старта си служебният кабинет "Гюров" вече има 11 зам.-министри - в 6 от ведомствата.

Трима от тях са от състава на кабинета "Желязков" и запазват постовете си. Това са Румяна Петкова и Наталия Ефремова, които ще работят и в екипа на служебния социален министър Хасан Адемов.

Както и Димитър Недялков, който досега беше зам-министър на транспорта, и е преназначен от премиера Андрей Гюров отново на същия пост. Бил е народен представител в 47-ото и 48-ото народно събрание, зам.-председател на комисията по транспорт и съобщения.

Повечето от новите назначения са на хора с опит в секторите, някои минали и през изпълнителната власт, други са свързани с НПО-та.

Министърът на земеделието Иван Христанов избра в екипа си Ивана Мурджева, която е юрист, изкуствовед и бивш член на ръководството на партията му "Единение". В годините е участвала в различни неправителствени организации в бранша на земеделието, както и в други сфери - сексуално здраве, справедливост и цифрова свобода. Инж. Николай Василев работи в структурите на Министерството на земеделието и агенцията по горите от дипломирането си в Лесотехническия в София през 2003 г. Атанас Атанасов има опит като шеф на асоциация за животновъдство и активист в сектора.

Директорът на "Политики и анализи" в Министерството на иновациите и растежа Мира Йосифова е назначена като зам.-министър. Тя има 20-годишен стаж в държавната администрация и е била на ръководни позиции в Агенцията по заетостта, Министерството на културата и Центъра за развитие на човешките ресурси.

И двамата заместници на новия служебен спортен министър Димитър Илиев имат вече опит като такива и са работили в един екип с него - и проф. Даниела Дашева, и Иво Кацаров бяха на същите постове в кабинета на сглобката "Денков", където министър беше пак рали шампионът. Проф. Дашева беше дори титуляр - министър на спорта по време на служебното правителство на Огнян Герджиков. Тя беше един от учредителите на партията на Стефан Янев "Български възход" и депутат в 48-ото НС. Иво Кацаров е бил главен секретар на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" и е работил в министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите, бил е и в частния сектор.

Отново като зам.-министър, но в културата, се връща и Виктор Стоянов. Музикантът от известната в миналото група "Киора" и дуетна половинка на Стоян Михалев заема длъжността за трети път - бил е в кабинетите "Близнашки" и "Денков".

Две ярки лица за дипломатическата кариера и бивши външни министри пък ще бъдат заместници на Надежда Нейнски в МВнР. Единият е бившият служебен премиер Марин Райков, който бе посланик във Франция, Италия, Великобритания и Северна Ирландия. Другият е Ради Найденов, който е бил посланик в Австрия, Германия и Лихтенщайн.

В понеделник в Министерския съвет влезе Теодора Георгиева, за да участва в първото заседание на кабинета вместо енергийния министър Трайчо Трайков, който е във Вашингтон. От министерството потвърдиха, че тя е назначена от премиера за зам.-министър. Георгиева беше дългогодишен директор от българска страна на компанията ISGB, която е собственик на газовата връзка между България и Гърция.

Още на първото си заседание в понеделник кабинетът "Гюров" смени всички 28 областни управители.

Вяра Тодева се връща като губернатор на София - град. Тя беше областен управител по време на кабинета на сглобката "Денков". По нейно време беше разрешен демонтажът на Паметника на Съветската армия в града. Тя е член на "Продължаваме промяната", а през септември миналата година бе избрана и в тясното ръководство на партията. ВЯРА ТОДЕВА Снимка: Архив "24 часа"

За областен на Софийска област е назначен Иван Димитров. Бил е зам. на същата област в кабинета “Денков”.

Още няколко от областните управители по време на правителството на сглобката на акад. Николай Денков се завръщат на постовете си. Това са Ива Радева в Стара Загора, Гинка Райчева в Хасково, Биляна Кавалджиева-Димитрова в Ямбол, Маринчо Христов в Сливен. По същото време Валентин Михайлов е бил заместник във Велико Търново, а сега се връща като титуляр. Също и Александър Йотков в Плевен.

И друг областен управител - на Враца, но по времето на кабинета “Петков”, Стефан Стефанов се завръща отново на поста. Както и колегата му Зарко Маринов - в Смолян. Той е бил и зам.-областен през 2014-2015 г. по време на второто правителство “Борисов”, бил е и депутат от ДСБ в 47-ото НС.

И други бивши зам.-областни сега поемат управлението в свои ръце. Това са Николай Куколев в Благоевград (бил по времето на Иван Костов).

За областен на Кюстендил е назначен Кристиан Иванчов, който е бил зам. през 2023 г., а от 2023 г. до 2025 г. е зам.-кмет, кандидатирал се е за общински съветник от ПП.

И още един зам.-кмет - на Пазарджик, Любомир Гечев става областен управител. А независимият вече общински съветник (влязъл от ПП-ДБ) Георги Недев е на Перник. А общинският съветник от “Да, България” в Разград Огнян Обрешков става областен управител.

Бившият депутат от “Има такъв народ” в 46-ото НС Радослав Бойчев пък става губернатор на Търговище. През 2023 г. е бил издигнат за кмет на града от Инициативен комитет, събрал “Възраждане” и БСП.

За областен на Силистра е назначен Димитър Караджов, който през юни 2024 г. води листата на “Солидарна България” на Ваня Григорова за парламента.

Добромир Гюлев е назначен за областен управител на Бургас, Атанас Михов е на Варна, Иван Иванов - на Видин. Другите имена са: Асен Даскалов (Габрово), Асен Атанасов (Добрич), Здравко Тодоров (Кърджали), Поля Върбанова (Ловеч), Михаил Иванов (Монтана), Владислав Попов (Пловдив), Орлин Пенков (Русе), Марин Маринов (Шумен).