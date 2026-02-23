И ЦИК пита Еврокомисията как е сгафил Цицелков в Гана – с жена или с ковид (Обзор)

И ЦИК ще пита Европейската комисия какво е правил изборният експерт Стоил Цицелков в Гана, за да му бъде наложено наказание да не участва в мисии на Европейския съюз. Това беше решено на заседанието на комисията в понеделник сутринта, след като в неделя Цицелков обясни пред bTV своята версия.

Беше 2020 г. по времето на ковид. Работих за две мисии на Европейската комисия почти цялата година. Имахме изключително стриктни правила за лична безопасност, не можеше да общуваме дори различните екипи в мисията, трябваше да се носят маски навсякъде. В Гана все още не беше ковид, не беше масов. Голямото притеснение беше ние като чужденци, идващи от всички държави - членки на ЕС, да не донесем заразата и да бъдем обвинени, би било огломен скандал, така че имаше нови правила, които неволно в следработно време след приключване на мисията аз наруших. Беше ми наложено стандартно наказание - “охладителен период”, който важи само за работа не терен. Не съм спрян да работя за ЕК, продължих да бъда експерт, мога да продължа да работя за различни структури, но бях поставен в охладителен период от това да съм от хората с жилетките, които ходят на най-опасните места, обясни Цицелков. Сега ЦИК ще се обърне към външното министерство с молба да изискат информация от ЕК какво е станало с Цицелков в Гана, както и кои българи са одобрени да участват в наблюдение на избори.

За инцидент в Гана първо съобщиха ИТН в парламента в четвъртък, но тяхната версия беше, че е имало “инцидент с жена” в хотела, в който е бил отседнал изборният експерт. Той обаче твърдо отрече тези твърдения. Намекна също, че и други българи са имали такова наказание за мисии на ЕС.

По-късно Цицелков призова комисията да се занимава с организацията на изборите, а не с “несвойствени теми” или да подаде оставка. В неделя в духа на празника Сирни Заговезни той поиска прошка за това, че е карал пил. Разказа, че случаят е от 2011 г. и вече е реабилитиран.

Ръководството на ЦИК поиска Цицелков да напусне обществения съвет към комисията, но той отказа. Както “24 часа” писа, няма процедура в правилника на съвета, по която той да бъде изгонен.