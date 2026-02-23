Колите на пияните и дрогираните на нов паркинг с 400 места в кв. "Факултета" (Обзор)

СДВР иззело 1200 автомобила за 2 години и половина

В кв. “Люлин” запалиха мерцедес, блокирал две превозни средства

Паркинг с 400 места, където ще се съхраняват иззетите коли от пияни и дрогирани шофьори в София, бе открит в понеделник. Той е в столичния кв. “Факултета”.

“През май 2024 г. от Столичния общински съвет (СОС) предложихме незаконното сметище в кв. “Факултета” да се превърне в паркинг за задържани моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по разследвания”, каза шефът на СОС Цветомир Петров. Той обясни, че площта е 16 декара.

Законът, с който се отнемат колите на хванатите да карат с над 1,2 промила алкохол в кръвта, както и дрогираните шофьори, влезе в сила през август 2023 г. Той важи само за собствениците на автомобили. Шофьорите, каращи чужди коли, плащат стойността им. Тъй като от СДВР имаха проблеми със съхранението на превозните средства, често се стигаше до задръствания пред столичните районни управления. Проблемът бе донякъде решен с откриването на втори паркинг в Богров. Първият бе в двора на жандармерията.

От началото на мярката в София има 2900 разследвания. Малко над 1200 са иззетите коли. След влезли в сила присъди пък 144 са отнети в полза на държавата, обясни шефът на СДВР Любомир Николов. Те се продават на публични търгове, а средствата отиват в държавния бюджет. Възможно е и да бъдат предоставени на държавни институции, които да ги ползват.

Докато Николов бе на новия паркинг, колегите му в СДВР разследваха палеж на кола в кв. “Люлин”. По информация на живеещи в района мерцедесът е бил оставен в продължение на три дни така, че да блокира излизането на две други превозни средства.

Според съседи напрежението е възникнало именно заради неправилното паркиране.

Запушените автомобили са създали неудобство за живеещите, като в единия от тях се превозва момче в инвалидна количка.

Засега за палежа няма задържан.