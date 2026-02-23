Без подкрепа остава идеята на ПП-ДБ за повече правомощия на районните кметове (Обзор)

Опитът на ПП-ДБ да разшири правомощията на районни кметове и на кметове на населени места през промяна на Закона за местното самоуправление и местната администрация нажежи допълнително политическите страсти в понеделник. Проектът е депозиран от ПП-ДБ в парламента още в средата на декември, но едва миналата седмица е разпределен по комисии.

За него се разбра от пост във фейсбук на шефа на регионалната комисия Николай Нанков от ГЕРБ, като комисията е водеща за проекта. Нанков заяви, че няма да подкрепят промяната в парламента и че Националното сдружение на общините също е срещу такава възможност. Против бил дори кметът на София, издигнат от ПП-ДБ - Васил Терзиев.

Текстовете предвиждат възможност районните кметове в градовете с райони, каквито са София, Пловдив и Варна, и на кметовете на кметства да оспорват по съдебен път актове на кмета на общината и на общинския съвет. Мотивът е, че сега няма възможност за ефективна децентрализация и за реално участие на местните органи в управлението и контрола над процесите, които засягат управлявани от тях територии.

Текстовете предвиждат също увеличаване на дела на приходите, които остават в съответното населено място при използване на неговите ресурси. Сега той е 30%, предложението е да стане 50. Става дума за ресурси като минерална вода, подземни богатства и други, които се намират на определена територия и приходите от които отиват в общината с изключение на тези 30%, които остават в района.

Повод за поста на Нанков стана изказване на Божидар Божанов от ПП-ДБ, който е един от авторите на проекта. Той заяви, че ако лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов толкова се е загрижил за населените места, ГЕРБ можел да подкрепи законопроекта.

