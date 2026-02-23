Кабинетът на Гюров спря Деньо Денев за редовен шеф на ДАНС (Обзор)

Засега обаче той остава начело на агенцията като и.ф., защото титуляр, а не правителството назначава заместници

Служебното правителство на Андрей Гюров оттегли от парламента предложението на кабинета на Росен Желязков за назначаване на председател на Държавна агенция “Национална сигурност”. Решението да бъде спрян Деньо Денев за редовен шеф на контраразузнаването бе взето на първото заседание на кабинета.

Така се прекратява процедурата за назначаване на Деньо Денев, който в момента изпълнява функцията. След като парламентът промени закона за ДАНС и назначаването на директора на агенцията бе отнето от президента и се прехвърли към парламента, правителството на Желязков го предложи за титуляр. Веднъж Денев бе спрян за този пост от тогавашния президент Румен Радев, който отказа да издаде указ за назначаването му.

Деньо Денев е зам.-председател на ДАНС и изпълняващ функцията председател, след като предшественикът му Пламен Тончев бе избран за шеф на комисията за разкриване на досиетата на бившата ДС.

Срещу Денев се обявиха от ПП-ДБ, които го критикуваха, че като зам.-шеф на агенцията изнесе доклад, след който бе отменено машинното гласуване на местните избори през 2023 година. Атанас Атанасов поиска смяната на Денев и от президента Илияна Йотова на консултациите за съставяне на служебното правителство.

Преди дни от дясната коалиция поискаха и оставката на Денев заради случая “Петрохан”, където подозират, че агенцията не е разследвала съвестно сигнали срещу групата на Ивайло Калушев.

Въпреки че спира избирането на Деньо Денев за редовен председател на ДАНС поне от този състав на Народното събрание, кабинетът “Гюров” реално няма как да го отстрани от ДАНС. Причината е, че зам.-председатели на агенцията се назначават и освобождават от правителството, но само по предложение на редовен председател на контраразузнаването. В момента обаче такъв няма и служебното правителство реално не може да смени нито Денев, нито другия зам.-председател на ДАНС Георги Георгиев, който бе назначен на този пост от правителството на Димитър Главчев през лятото на 2024 година.

Мандатите и на двамата изтичат през 2028 година. Няма възможност изпълняващ функцията председател да стане служител на ДАНС, който преди това не е бил назначен за зам.-председател.

Засега от правителството не са обявили намерения да сменят Денев като изпълняващ функцията председател на ДАНС и да издигнат за такъв колегата му Георги Георгиев. Според публикации в сайта “Медиапул” обаче такъв вариант е бил обсъждан още преди съставянето на правителството на Андрей Гюров.

