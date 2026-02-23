2 литра кръвни съсиреци задръстили сърцето на 16-годишния плувец след гръдна аневризма (Обзор)

Психолог ще помага на съотборници и близки на Емил Раковски

Аневризма на централната аорта, отвеждаща кръв от сърцето до съдовете на големия кръг на кръвообращението, е убила 16-годишния плувец Емил Раковски от София. Момчето издъхна на състезание в Бургас на 22 февруари.

Аутопсията е установила голямо количество кръвни съсиреци - близо 2 литра, които напълнили сърдечната торбичка, довериха запознати пред "24 часа". При такава аневризма дори и да е имало операционен екип до басейна, не е можело животът на момчето да бъде спасен, казват медици.

16-годишният плувец се почувствал зле по време на загрявка в басейна малко преди старта на международното състезание в "Парк Арена". Момчето е извадено от водата и близо час реаниматори са опитвали да го спасят, но за съжаление, без успех.

Стотици зрители стават свидетели на жестоката трагедия.

По време на аутопсията са взети проби за опиати и наркотични вещества, както изисква законът, но почти е сигурно, че те ще са чисти, според лекари. Момчето най-вероятно е имало леко разширена аорта по рождение, но тъй като не е проявявала симптоми, специализирани изследвания не са правени.

Възможно е разширението да се е увеличило вследствие на пренатоварване или стрес покрай състезанието. Това е

състояние, за което никой не може да даде прогноза кога би се влошило фатално

Близо 500 са състезателите на международния плувен турнир Sharks Swimming Cup Burgas 2026 в "Парк Арена". Състезанието започна на 20 февруари и трябваше да продължи до 22-и.

Инцидентът с Емил става в неделя – последния ден от турнира. В предните дни той се състезава без проблем. Пет минути преди 9 ч в неделя, когато трябва да бъде даден старт на последното състезание, по уредбата призовават всички състезатели в басейна да излязат. Става ясно, че на 16-годишния Емил Раковски от София му е прилошало. Подаден е сигнал на тел. 112, а медицинският екип на място започва реанимационни действия.

Внезапно починалият плувец е състезател към Националния спортен клуб "Олимп", бил е една от големите надежди в спорта. В понеделник клубът отмени всички тренировки на групите, защото след такава огромна трагедия "животът не може просто да продължи по обичайния начин". И обяви, че ще осигури психолог за съотборниците на Емил и за всички плувци, родители и треньори.

Скъпи деца, родители, треньори, приятели и съмишленици на Национален спортен клуб "Олимп", с дълбока тъга приемаме загубата на наш съотборник! Отиде си приятел, талант и състезател. Изразяваме най-искрените си съболезнования към семейството и най-близките на Емил Раковски, написа ръководството на клуба на страницата си във фейсбук.

В памет на момчето и с разрешение на неговите родители в понеделник вечерта бе организирано бдение на външните игрища в "Овергаз Арена" в София.

Всеки, който иска, може да се включи и подкрепи с дарение към семейството

на Емо, което да помогне за обезпечаване на разходите за погребение, призоваха от спортния клуб.

Съболезнования изразиха и от клуба по водни спортове "Бургас".

Трагичният инцидент ни напомня за уязвимостта на живота и крехкостта на човешките съдби. Сърцата ни са изпълнени с мъка за загубата и нашите мисли са с родителите и близките, написаха от бургаския клуб.

Техните колеги от плувен клуб "Метропол" призовават всички клубове да бъдат заедно, за да запазят спомена за Емил Раковски.

Той е многократен медалист от турнири от календара на федерацията. Държавен шампион при мъжете на 4 х 50 свободен стил, държавен шампион при юноши старша и младша възраст на 4 х 200 кроул, 4 х 100 кроул щафета.