Главният секретар на МВР не си плащал глобите на пътя, министър Дечев издирва заместника му (Обзор)

Сменят професионалното ръководство заради провала при охраната на протестите, слабата работа при атаките срещу кмета на Бистрица и мълчанието им за "Петрохан"

Очаквано, Министерският съвет предложи на президента да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Новината за рокадата съобщи служебният вътрешен министър Емил Дечев след заседание на кабинета в понеделник, макар че за смяна на професионалното ръководство на вътрешното министерство се говори още от петък.

Дечев обяви още, че чрез медииите издирва зам. главния секретар Явор Серафимов, който след разговор с него в петък вечерта обещал да помисли върху предложението да се разделят. Серафимов обаче не се появил, не отговарял и на многобройните телефонни обаждания на министъра.

Засега няма официална информация кой ще бъде предложен за главен секретар. Неофициално от два дни за поста се спряга Георги Кандев, който в момента е полицейски аташе в Сърбия, а преди е бил шеф на полицията в Благоевград. Не е изключено обаче Кандев да стане зам. главен секретар, а постът главен да остане вакантен.

Пет причини за освобождаването на досегашния - Мирослав Рашков, чиято липса в публичното пространство се наби особено след трагедията в хижа “Петрохан”, изброи Емил Дечев.

Първата били местните избори в Пазарджик през октомври м.г.

“Лошата организация, бавната реакция, понякога по-бавна дори от гражданите, които желаеха и свършиха работата на полицията в предотвратяването на купуването на гласове”, аргументира се вътрешният министър.

Втората била “начинът, по който ръководената от него полиция реагира на провокациите на екстремисти на протестите на 26 ноември 2025 г.”. Министърът определи реакцията като “бавна, некачествена и неефективна”.

“Това доведе до палежи на сгради, хвърляне на камъни и други предмети. Така застрашиха здравето на български граждани сред протестиращите и живота и здравето на полицейските служители”, смята Емил Дечев.

Третата посочена от него причина е “изчезването на висшето професионално ръководство с новината за ужасяващото престъпление на “Петрохан”.

“Главният секретар и заместникът му закъсняха с информацията. Това развихри конспиративни теории и масова психоза”, аргументира се Дечев.

По думите му четвъртата причина била провалът при разследването за палежа срещу кмета на Бистрица Самуил Попов. Министърът припомни, че преди месеци двама мъже с бухалки влетели в кметството, питайки къде е кметът. Тези извършители така и не са разкрити, което пък доведе до подпалването на колата и на входната врата на Попов преди дни.

“Слаба работа, която окуражи извършителите, а вероятно и техните подбудители и доведе до ескалацията, която видяхме преди дни. Отново същият човек и семейството му бяха ужасени през нощта да открият, че автомобилът им и вратата на дома им са запалени”, каза служебният министър.

Най-неочакваната причина обаче се оказа петата.

“Установих, че главният секретар, който трябва да бъде за пример, не си плаща глобите от фишовете за нарушения на Закона за движение по пътищата”, разкри Дечев.

В понеделник той разпоредил проверка.Имало обаче теч на информация и само за час всички 5 глоби били платени. Според източници от МВР обаче фишовете не били връчени на Мирослав Рашков.

“Призовавам да помогнете за издирването на заместник главния секретар Явор Серафимов”, обърна се към медиите Дечев. В петък вечерта той провел разговор с него и му казал, че трябва да се разделят. Серафимов му отговорил, че ще помисли и в понеделник ще съобщи решението си. Не се появил и не вдигал телефона си.

Други източници от МВР пък неофициално твърдят, че Явор Серафимов веднага си е взел болничен.

Още в петък вечерта се появи първата информация, че се готви рокада на професионалното ръководство на МВР. Сайтове публикуваха и твърдения, че министър Дечев ще сменя и екипа, който разследва трагедията в хижа “Петрохан” и под връх Околчица. От МВР отрекоха за разследващите полицаи.

В понеделник официално бе съобщено, че министърът е разговарял с разследващите.

“По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите”, обърнал се той към разследващите.

Дечев уверил служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР. Изразил готовност да съдейства, ако имат нужда от техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.

В събота пък от ИТН обявиха, че ще внесат сигнал в Софийската градска прокуратура да провери оказвал ли е министърът натиск на шефове в МВР да напуснат. Слави Трифонов пусна пост във фейсбук с въпроси към Дечев. Той попита дали министърът е събрал в неделя разследващите в столичен ресторант. Отправи и въпрос дали им е оказвал натиск “да замитат следите на ПП-ДБ по случая “Петрохан”.

Мирослав Рашков е главен секретар на МВР от 5 месеца.