Има 10 варианта за великденска добавка, раздават пакети с храни на 530 хил. бедни преди изборите (Обзор)

Започва преглед на всички социални помощи, за да не се използват за вота

По 10 варианта за добавка за Великден работи социалното министерство. На този етап обаче темата не е обсъждана в Министерския съвет. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов след заседанието на кабинета. Той припомни, че в средата на януари министерството прати писмо до шефката на социалната комисия в НС Деница Сачева. В него се предлагаше празничните добавки за Коледа и Великден вече да не са само за пенсионери, а за всички бедни и нуждаещи се - многодетни семейства, хора с увреждания, самотни родители, деца в затруднена ситуация. Те ще стигат до около 507 хил. българи по предварителни разчети. Така най-уязвимите хора в страната няма да чакат някакво подаяние, а предварително ще знаят на каква помощ могат да разчитат от държавата.

Бонусът за празниците ще се изплаща всяка година през март и декември. Размерът обаче ще се определя ежегодно през Закона за държавния бюджет.

С помощта на Националния осигурителен институт сме готови да предложим на правителството и на Министерството на финансите разчети, но към днешна дата все още дискусията по този въпрос предстои, коментира още Адемов.

Адемов съобщи, че няма да се допусне използването на социалната система в изборите. Практиката през последните години показвала, че част от териториалните поделения на Министерството на труда и социалната политика си позволявали по един или друг начин да влияят на вота на българските граждани. Това ставало чрез инструментите на социалната политика.

Планирани са срещи с регионалните директори на дирекциите за социално подпомагане, на които ще бъдат дадени указания да бъдат предупредени всички участници в системата. “Ако има сигнали, че има опити през топъл обяд, през домашен помощник, през лични асистенти да се оказва влияние и се очаква корпоративен вот, ще бъдат проверени всички случаи и ще бъдат взети съответните мерки. Ще бъдем абсолютно безкомпромисни”, категоричен бе Адемов.

“В рамките на социалните услуги, където ангажиментът е предимно на местната власт, наблюдаваме практики, които са в интерес на корпоративен вот, затова ще бъдем безкомпромисни. В домове за възрастни хора и в домове за хора с увреждания техните обитатели често са оставени под влиянието на ръководителите на тези институциите. Всички тези хора ще бъдат предупредени”, заяви Адемов.

Социалният министър увери, че са подготвени 11 пакета с хранителни помощи по програмата “Храни и основно материално подпомагане”, която ще бъде ускорена. “Било е предвидено те да бъдат раздадени след изборите. По нея помощ получават 530 хил. души - хора с увреждания, социално слаби, самотно живеещи, самотни майки с деца.

“Българските граждани от уязвимите групи имат нужда от подкрепа сега – във връзка със зимния сезон, несигурните доходи, с увеличаването на цените, с въвеждането на единната европейска валута. Аз не смятам, че гладът и потребностите на уязвимите групи могат да бъдат зависими от датата на изборите”, каза още министърът.

И бе категоричен, че тези пакети няма да се използват в предизборната кампания. Практиката показва, че местната власт и някои политически партии си позволяват по един или друг начин да заявят, че това е подкрепа от кметството или от кмета на населеното място. А всъщност става въпрос за подкрепа от държавата”, заяви още министърът.