Обвинения за джипито, майката и сина, забъркали измамата с фалшив смъртен акт

22-годишният "мъртвец" и майка му живеели в Англия

Убедили личен лекар от Мъглиж да издаде смъртен акт, но измамата лъснала, когато младежът отишъл да си вади документ в Сливен

Как така умрял човек се оказа жив и той си поиска нова лична карта?

Районната прокуратура в Стара Загора привлече трима души като обвиняеми за документно престъпление. Това са майка и син от Сливен като подбудители и общопрактикуващ лекар в няколко села на община Мъглиж като автор на документ с невярно съдържание - издадено съобщение за смърт на жив човек.

Необичайният случай е от август 2025 г., но разследването по него продължава. То е поверено на разследващ полицай от Икономическа полиция в Стара Загора и заради фактическата сложност на разследването се извършва под наблюдението на прокурори от Казанлък и Стара Загора. Майката Ф. А., на 42 г., и синът С. Б., на 22 г., са от Сливен, но от известно време живеят и работят в Англия.

През лятото се завърнали и пристъпили към схема, която явно била замислена по-рано

Жената и младият мъж пристигнали в мъглижкото село Ягода уж на гости при близки. На 18 август се свързали с д-р Ваньо Георгиев, на 60 г., джипи на няколко съседни на Ягода села. Успели някак да го убедят да издаде съобщение за смърт на 22-годишния мъж. Макар че не е джипи на Ягода, два дни по-късно докторът и майката отишли при кмета на селото Димитър Димитров и му обяснили, че двамата от Сливен били тук на гости.

Разказали, че мъжът бил в тежко здравословно състояние, внезапно му прилошало и починал в дома на своите домакини. Те поискали от кмета да издаде смъртен акт, както е по закон.

За целта д-р Георгиев предоставил на кмета написаното от него съобщение за смърт, в което причина за смъртта била "остра сърдечносъдова и дихателна недостатъчност", както и Ягода - като място на смъртта.

"За мен като длъжностно лице документът беше изряден и издадох акта в установения от закона срок", казва кметът Димитров. Освен това майката дошла облечена в черно, изглеждала разстроена и плакала през цялото време.

Няколко месеца по-късно, вече в родния си Сливен, мнимият мъртвец С. Б. подал заявление за нова лична карта, тъй като срокът на старата му бил изтекъл. Тогава служителите на паспортната служба установили, че според системата на ГРАО той се води починал, и сигнализирали прокуратурата.

И до този момент за разследващите не я ясно за какво е било необходимо на майката и сина това документно престъпление. Те подозират, че двамата се опитват да прикрият следи или далавера в Англия, като променят данните за самоличността на мъжа.

Преди време български граждани, включително и от сливенския кв. "Надежда", нашумяха като измамници, точили пари от социалните служби на обединеното кралство, така че не е изключено и този случай да е подобен.

Вероятно младият мъж не познава как работи ГРАО

и си е мислил, че след като смъртният му акт е издаден в Старозагорско, в Сливен няма да разберат, че е обявен за починал. Затова смело поискал да му издадат нов документ за самоличност.

В момента и тримата обвиняеми са с мярка "подписка", имат и забрана да напускат страната. До нея се стигнало, след като майката Ф. А. се опитала бързо след случилото се в Ягода да се върне в Англия. Тя имала билет за самолет от София и се наложило разследващите да я свалят от автобуса, с който тръгнала от Сливен към софийското летище.

Районният съд в Стара Загора потвърди забраната за майката и сина да напускат страната, след като двамата я обжалваха.

До момента според прокуратурата майката и синът били в началото за кратко в ареста - до 24 часа по Закона на МВР. Личният лекар като тях отказва да говори с журналисти - щял да даде обяснения пред съда в присъствието на адвокат.

Разследващи смятат, че майката и синът са имали предварителна информация и са се насочили към него, защото им било подсказано, че е податлив към подобни внушения. Тепърва ще става ясно дали са му платили за "услугата".

Държавното обвинение няма претенции към кмета на село Ягода Димитър Димитров. Той разбрал за измамата, когато бил потърсен от институциите. Коментира, че никога преди това не му се е случвало подобно нещо, макар че е кмет на Ягода четвърти пореден мандат.

Ако случаят стигне до съд, на първа инстанция делото ще се гледа от районния в Казанлък, тъй като престъплението е извършено на неговата територия.