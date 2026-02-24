Община Бургас ще кандидатства с нов проект за младите хора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съветниците ще гласуват предложението на кмета Димитър Николов

Кметът Димитър Николов предлага община Бургас да кандидатства с проект "Младите на Бургас – бъдещето започва сега" по Програмата за финансиране на младежките центрове в България 2026–2028 на Министерството на младежта и спорта.

Докладната ще бъде разгледана на предстоящата общинска сесия.

Общината е допустим кандидат

след успешно реализирания проект "Създаване на Младежки международен център Бургас", финансиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи".

С новото проектно предложение се цели насърчаване на участието и социалното включване на млади хора на възраст 15–29 години чрез дейности, които подкрепят личностното развитие, активното гражданство и придобиването на социални и житейски умения.

Сред основните акценти в проекта "Младите на Бургас – бъдещето започва сега" са: организиране и провеждане на младежка академия за лидерство и гражданско участие, иновативни младежки лаборатории, форум "Младите говорят", фестивал на талантите, доброволчески кампании и инициативи в кварталите и съставните селища на общината, между културен младежки фестивал и др. Кметът на Бургас Димитър Николов

Проектът е в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за младежта (2021–2030) и с реализирането му община Бургас затвърждава ангажимента си към създаване на устойчива и подкрепяща среда за младите.

Предложението на кмета се вписва в демографската стратегия на общината

за превръщането на Бургас в добро място за живеене на младите, задържането им и привличане на нови. Неслучайно градът е сред малкото в страната, в които през последните години се наблюдава увеличаване на младите хора.