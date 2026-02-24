Илияна Йотова: Общините са наръчник за управление

"Разпнати" между бягството от отговорност на властта и очакванията на гражданите общините са натрупали опит и са наръчник за работа на властите в страната. Това заяви президентът Илияна Йотова на заседание на Общото събрание на Националното сдружение на общините на Република България.

"Хората по общините виждат "министър по всичко" в кметовете, а те решават проблемите им", допълни тя.

Илияна Йотова отправи апел за честни избори към представителите на 179 български общини: "Идеята за прозрачни избори до голяма степен е във вашите ръце. Нека осигурим спокойствие на хората, че всеки глас ще бъде зачетен. Вашата отговорност е от голямо значение."

Не за първи път Илияна Йотова подчертава нуждата от по-съществена финансова автономия на общините.

“Изборите за местната власт са най-важните в страната. Но как кметът да защити обещанията си пред гражданите, когато бюджетът на общината зависи от държавния?”, заяви президентът.

В обръщението си към общинските представители и кметове, президентът акцентира на безводието в миналата година и безпокойството на жителите на общините, причинено от високите цени на стоки и услуги. “Когато видят, че с няколко евро е пораснала цената, хората се обръщат към кмета. Вие няма какво да отговорите, но имате силата да притискате националните органи да решават тези въпроси ” коментира Илияна Йотова и подчерта нуждата от регулации на цените.

“30 години НЕОРБ е партньор на всички граждани, но и участници в най-важните решения. Изправени сме пред решения на проблеми в ситуация на политическа ерозия на страната и засилена критичност на гражданите." Икономическите и социални неравенства и регионалните дисбаланси президентът отличи като основни проблеми в регионалното развитие. Йотова се обърна към кметовете и представителите на общини с очакванията за развитие на среда, осигуряваща спокойствие на гражданите.

Развитието на българските общини е тема, която президентът Йотова е поставила при изслушването на кандидатите за служебен премиер, както и в консултациите с парламентарните групи.

“Нагледахме се на политици, които си присвояват успехите на общините. Уважаеми кметове, това са вашите успехи.” , заяви президентът и допълни:

”Всяка политика е обречена на провал без силно местно управление. Вие сте връзката на държавата с гражданите - това трябва да бъде осъзнато от гражданите и властите.”

39-ото провеждане на форума на Националното сдружение на общините отбелязва 30-годишнината на организацията. Събитието насърчава диалог между централната и местната власт по редица въпроси. Устойчивото развитие, финансовата стабилност и управлението на местните финанси са акцентите на Общото събрание, в което общините споделят своите проблеми и очертават предложения по приоритетни области за развитието на страната ни.